Deputados ratificam decisão judicial proibindo instalação de medidores aéreos

A decisão da Justiça Federal em retornar a suspensão de instalação dos medidores aéreos de energia elétrica em Manaus foi repercutida pelos deputados estaduais durante a Sessão Plenária, desta quarta-feira (21), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Os parlamentares criticaram, ainda, a qualidade dos serviços prestados pela concessionária Amazonas Energia na capital amazonense.

O deputado Sinésio Campos (PT) aprovou a decisão judicial, ressaltando que a proibição da instalação dos medidores de energia no alto dos postes foi um dos pontos principais debatidos durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Amazonas Energia, instalada na Casa Legislativa em 2022.

“Essa decisão judicial reforça o trabalho que fizemos na CPI, apontando as irregularidades na geração e distribuição de energia elétrica no Estado”, apontou o deputado Sinésio.

O deputado também falou sobre o excesso de fios e cabos nos postes de energia elétrica, que, conforme lembrou, causaram aquecimento e geraram um incêndio no cruzamento entre as avenidas Salvador e Mário Ypiranga Monteiro, na Zona Centro-Sul de Manaus. O sinistro aconteceu no último dia 13 e causou diversos transtornos, como interrupção no trânsito e fornecimento de energia nos bairros adjacentes.

“Por isso estou buscando, junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), reordenamento dos cabos e fios em postes”, disse o parlamentar.

Os deputados Rozenha (PMB), João Luiz (Republicanos) e Carlinhos Bessa (PV), em apartes, também ratificaram o compromisso do Parlamento Estadual em proteger os direitos dos consumidores amazonenses. O deputado Rozenha lembrou que a instalação dos medidores aéreos prejudica os consumidores, uma vez que esses equipamentos estavam sendo instalados a uma altura de quatro metros, dificultando a fiscalização do consumo.

“Além disso, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas (Ipem-AM) encontrou irregularidades nos medidores do tipo SMC durante uma fiscalização”, apontou Rozenha.

O deputado Carlinhos Bessa falou que, além de tudo, os medidores aéreos aumentaram ainda a poluição visual da cidade, transformando a paisagem. “Hoje é tanto fio nos postes, que a paisagem foi transformada, de uma maneira ruim, e impactando até mesmo a qualidade de vida da população”, disse Bessa, parabenizando o Poder Judiciário que proibiu a instalação desse tipo de medidor de energia.

*Com informações da assessoria