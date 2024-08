Adolescente denuncia estupro e é expulsa de casa após mãe não acreditar na vítima no AM

Crime ocorreu no período em que a vítima residia com a mãe e o autor em Iranduba

Um homem de 51 anos foi preso na terça-feira (20) por estupro de vulnerável contra sua enteada de 14 anos. A prisão ocorreu na comunidade Terra Preta, no município de Iranduba, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Raul Augusto Neto, titular da unidade policial, as investigações iniciaram após a adolescente procurar o Conselho Tutelar de Iranduba e contar o crime praticado pelo homem.

“Em escuta especializada, a vítima relatou que o crime ocorreu no período em que ela residia com a mãe e o autor em Iranduba. Ele costumava entrar em seu quarto a noite para praticar os abusos sexuais e ainda a ameaçava com uma faca caso ela o negasse”, falou o delegado.

Segundo o delegado, a adolescente chegou a contar para sua mãe sobre o delito, mas a mulher não acreditou e mandou a vítima morar com a sua tia em Manaus, com quem ela já tinha residido antes de se mudar para Iranduba.

“Decidimos representar pela prisão preventiva do autor e, durante as investigações, a equipe policial da 31ª DIP descobriu que ele estava se escondendo em uma comunidade do município, onde o homem foi preso”, disse o delegado.

O homem responderá por estupro de vulnerável e encontra-se a cargo da Justiça.

*Com informações da assessoria