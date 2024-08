Homem tenta registrar B.O. e é preso por homicídio no AM

Edney da Silva e Silva, de 43 anos, foi preso nesta quarta-feira (21), por homicídio praticado no ano de 2005, em Nhamundá, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Priscilla Orberg, da 43ª DIP, a prisão ocorreu no momento em que o indivíduo compareceu à delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência (BO) pelo crime de dano a sua motocicleta e, durante consulta no sistema, foi constatado que havia um mandado em aberto em nome dele.

“O mandado de prisão do autor foi expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri e o processo tramita na Comarca de Manaus. Demos o devido cumprimento e o indivíduo será encaminhado à audiência de custódia. Com a manutenção da prisão, o juiz da Vara do Tribunal do Júri será comunicado para continuidade do processo”, falou a delegada.

O homem responderá por homicídio e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria