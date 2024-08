‘Morri porque matei inocente’, diz bilhete deixado em cima de homem morto na AM-010

Alysson Lima Pereira, de 26 anos, conhecido como “Mano P”, foi morto a tiros no quilômetro 86 da rodovia AM-010, em Rio Preto da Eva, interior do Amazonas, na terça-feira (20). Ao lado do corpo, um bilhete foi deixado.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada com as mãos e os pés amarrados, além de ter um ferimento de tiro na cabeça. Em cima do corpo, um bilhete foi deixado: “Morri porque matei inocente”.

Com sinais de tortura, a hipótese é que a morte está inserida no contexto de vingança, já que Mano P é apontado como responsável pela morte de um morador de rua da região, identificado como Reinaldo Santana.

O caso é acompanhado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).