Homem é preso após esfaquear esposa até a morte em festa familiar no AM

Um homem de 42 anos foi preso na segunda-feira (5), pelo feminicídio de sua companheira, que tinha 39 anos. O crime ocorreu na madrugada do dia 29 de julho, no bairro Jauary, no município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Paulo Barros, da DEP de Itacoatiara, as investigações iniciaram no mesmo dia do crime. Na ocasião, estava acontecendo uma festa na residência da vítima para celebrar o aniversário de seu irmão e de sua sobrinha.

“O autor tem um histórico de violência. Em determinado momento da festa, ele desconfiou que um dos convidados estaria, supostamente, flertando com sua esposa. O infrator estava sob efeitos de bebida alcoólica e golpeou a mulher com uma arma branca. O ato delituoso foi presenciado pelo filho da vítima, 18, a principal testemunha”, informou o delegado.

Ainda conforme o delegado, ele tentou esfaquear outros quatro membros da festa, mas foi contido por outras pessoas, inclusive pelo filho da vítima. O jovem de 18 anos relatou que sua mãe estava passando por muitos problemas, em decorrência dos ciúmes do autor.

“Realizamos diligências em comunidades onde ele estava escondido, nos municípios de Urucurituba e Boa Vista do Ramos, e recebemos o apoio da GCM de Urucurituba e Deflu. Ao chegarmos próximo da casa de seus familiares, ele se entregou e, atualmente, está em detenção”, disse o delegado.

O homem responderá por feminicídio, tentativa de homicídio e lesão corporal e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

