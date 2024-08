Jovem é esfaqueada até a morte dentro de kitnet em Manaus

A jovem Sabrina dos Santos, de 19 anos, foi esfaqueada até a morte dentro do kitnet que residia junto com a mãe, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, durante a terça-feira (20).

Testemunhas afirmaram que Sabrina foi encontrada sem as roupas da parte superior do corpo e ferimentos de arma branca no peito.

Um homem foi visto deixando o local após o crime. A equipe de perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).