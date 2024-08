VÍDEO: Ação da PF de combate ao garimpo ilegal gera confronto em Humaitá

Agentes da PF estão no município para combater a atividade de garimpo ilegal

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um confronto entre garimpeiros e Policiais Federais (PF) em Humaitá, interior do Amazonas, nesta quarta-feira (21).

AGORA: Ação da Polícia Federal em combate ao garimpo gera confronto em Humaitá pic.twitter.com/yIt7H4qUDS — Portal Em Tempo (@portalemtempo) August 21, 2024

Segundo informações preliminares, a “Operação Prensa” da PF, que conta com o apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), iniciou na terça-feira (20) e já destruiu, em dois dias, 200 dragas de garimpo que estavam espalhadas pelo Rio Madeira.

Foto: Divulgação

Nesta tarde, os agentes da PF foram atacados por garimpeiros no momento em que estavam atracando as embarcações em um porto do município.

Durante a confusão, os garimpeiros atiraram bombas e rojões para tentar de destruir as lanchas da polícia, mas não conseguiram. Já os agentes responderam com tiros de balas de borracha e os garimpeiros fugiram. A previsão é que operação dure pelo menos mais 10 dias.

O Em Tempo entrou em contato com a PF para comentar sobre o assunto, mas até o momento, não houve retorno.