TRE nega pedido de suspensão da candidatura de Pablo Marçal

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo negou o pedido de impugnação da candidatura de Pablo Marçal, à candidatura da Prefeitura de São Paulo. Pedido veio do Partido Socialista Brasileiro (PSB), da candidata Tabata Amaral.

A decisão foi publicada nesta quarta-feira (21). Nela, o juiz eleitoral Antonio Maria Patiño Zorz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, diz que a suspensão do registro da candidatura de Marçal poderia gerar ausência do nome do candidato na urna eletrônica e assim “acarretar perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” podendo culminar na nulidade das eleições. Novas eleições teriam que ser convocadas para a prefeitura da cidade.

O pedido do PSB dizia que a escolha de Marçal teria violado o próprio estatuto do PRTB, o qual diz que os candidatos do partido têm de estar filiados pelo menos seis meses antes da data da convenção.

Segundo o portal infomoney, os advogados do PSB afirmaram que Marçal se filiou à sigla no dia 5 de abril. A convenção municipal do PRTB em São Paulo, que oficializou a candidatura do empresário, ocorreu no dia 4 de agosto, quatro meses depois do seu registro no partido.

*Com informações do Metrópoles