Professor é preso por estupro, tortura e ameaça contra alunos no Amazonas

Um professor de 44 anos foi preso por violentar sexualmente e praticar os crimes de tortura e ameaça contra seus alunos, de idades entre 8 e 11 anos.

Leia também: Menina de 9 anos era estuprada por dois irmãos mais velhos em Manaus

O homem foi preso em Manaus após dois meses de investigações conduzidas pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), através da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé, cidade onde ele cometeu os crimes.

Segundo a Polícia Civil, os abusos ocorreram na residência do professor, onde ele oferecia aulas de reforço para as vítimas. Ele usava uma palmatória para disciplinar os alunos e também os privava de alimentação escolar caso não completassem as atividades no prazo.

Mais detalhes sobre o caso serão divulgados em uma coletiva de imprensa marcada para esta quinta-feira (22).