Nahim morreu de intoxicação por cocaína e traumatismo craniano, revela laudo

O laudo necroscópico do Instituto Médico Legal (IML) de Taboão da Serra confirmou que o cantor Nahim faleceu devido a intoxicação por cocaína e traumatismo craniano. Ele foi encontrado morto em sua casa no dia 13 de junho.

O relatório da Superintendência da Polícia Técnico-Científica afirma que a morte de Nahim foi causada por intoxicação exógena devido à cocaína e traumatismo cranioencefálico. A perícia sugere que Nahim pode ter perdido a consciência ou sofrido uma morte súbita devido à cocaína, resultando na queda que causou o traumatismo craniano.

Os peritos também indicam que a fratura no crânio pode ter sido uma causa direta ou contribuído para a morte do artista. O exame toxicológico revelou a presença de sedativos no organismo de Nahim, mas eles não teriam impacto direto na causa da morte.

O laudo foi enviado à Polícia Civil de Taboão da Serra para investigação.

*Com informações G1