Homem é preso por agredir ex-esposa após não aceitar a separação no AM

O caso ocorreu na Comunidade Bau, no município de Alvarães, interior do estado

Um homem de 31 anos foi preso nesta quarta-feira (21) por agredir fisicamente sua ex-esposa de 36 anos. A prisão aconteceu na Comunidade Bau, no município de Alvarães, no interior do Amazonas.

Segundo o delegado Marcelo Lopes, a ação policial foi desencadeada após a vítima comparecer à delegacia para denunciar as agressões. Ela apresentava hematomas visíveis pelo corpo.

“A mulher relatou que está separada há dois anos, mas o agressor nunca aceitou o término. Ela também mencionou que foi agredida durante o casamento, mas somente agora procurou a justiça”, informou o delegado.

Durante a abordagem policial na residência do autor, ele tentou fugir ao avistar a viatura, mas foi capturado com a ajuda dos Guardas Municipais.

O homem responderá por lesão corporal e permanecerá à disposição da Justiça.