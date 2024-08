IMAGENS FORTES: Tribunal do Crime castiga com chicotadas filho que agrediu mãe

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra um homem sendo punido pelo Tribunal do Crime após ser acusado de espancar a própria mãe. Nas imagens, o agressor é visto recebendo chicotadas nas costas.

O Tribunal do Crime, conhecido por aplicar suas próprias formas de justiça, determinou que a punição para o agressor seria a aplicação de chicotadas.

Esse tipo de retaliação é comumente usado por grupos criminosos para evitar que os “delinquentes” reincidam em comportamentos violentos.

Antes de iniciar a punição, um membro do grupo explica: “Tu vai levar uma disciplina, porque tu bateu na tua coroa, parceiro.” Em seguida, outro membro do grupo começa a aplicar as chicotadas no homem.

No vídeo, o homem está agachado e recebe as chicotadas nas costas enquanto um terceiro membro do grupo filma a cena.

Não há informações sobre a localização do incidente.

