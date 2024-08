Da Zona Leste a Paris: Elielton Lira em preparação para o judô das Paralímpiadas

Elielton é atualmente o primeiro colocado no ranking brasileiro da categoria, e segundo no internacional

Elielton Lira de Oliveira, de 30 anos, é um paratleta de judô que representará o Amazonas nos Jogos Paralímpicos de 2024 na categoria J1 até 60 kg. Nascido na capital amazonense e criado no bairro do Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus, Elielton é atualmente o primeiro colocado no ranking brasileiro da categoria, e segundo no internacional.

O paratleta sofreu um acidente com arma de fogo aos 12 anos de idade e, como consequência, acabou ficando completamente cego. Buscando um novo recomeço, ele conheceu o judô sete anos depois, em 2014.

“Eu comecei no judô depois que uma moça que me viu competindo no jiu-jitsu e ela disse que eu tinha talento para o judô. Aí foi quando eu recebi essa proposta, comecei a treinar na Vila Olímpica, o professor viu que eu levava jeito para o judô e a gente começou a treinar durante a manhã”, comenta Elielton.

A, aproximadamente, duas semanas de estrear na sua primeira Paralimpíada, Elielton segue sua rotina de treinos na reta final de preparação. O paratleta apoiado pelo Governo do Amazonas realiza treinos técnicos na parte da manhã e, pela tarde, realiza exercícios mais intensos visando seu condicionamento físico.

Elielton está na reta final de preparação. Foto: Divulgação/Sedel

“Queria agradecer ao Governo do Amazonas que tem dado total apoio para a gente, atleta de alto rendimento. É uma excelente gestão que tem nos conseguido passagens, dando oportunidade para mostrarmos o que sabemos fazer de melhor”, agradece o paratleta.

Calendário

A estreia do amazonense é no próximo dia 5 de setembro, com início das lutas previsto para as 5h (horário de Manaus). Para chegar à disputa por uma medalha de ouro, Elielton terá que lutar três confrontos.

“A trajetória do Elielton no judô paralímpico é um exemplo de coragem e talento, refletindo a determinação dos nossos atletas. Ele é um dos paratletas amazonenses em Paris, e isso é resultado de muito apoio e investimento do Governo do Amazonas”, destaca o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.