Turista é morto a tiros após seguir rota de GPS

Um turista do Piauí foi morto a tiros no bairro Moura Brasil, em Fortaleza (CE), depois de o carro em que estava ser atacado. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (22).

A vítima, de 58 anos, estava a caminho do Hotel Marina Park, junto de outros dois turistas, e seguiu uma via sugerida por um aplicativo de GPS. As informações são do Diario do Nordeste.

Segundo a Policia Militar (PM), assim que entraram na região, as vítimas foram abordadas por homens armados e tentaram fugir. Os criminosos, então, atiraram contra o veículo e atingiram Aldete Rogério Saldanha, que estava no banco de trás.

Os demais ocupantes do carro conseguiram fugir a pé e não se feriram. Policias militares atenderam a ocorrência após ouvir os disparos. O grupo estava em Fortaleza para participar de uma feira automotiva.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o caso por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que realiza diligências no intuito de identificar e capturar os suspeitos do crime.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social disse que equipes da PM e da Perícia Forense do Estado do Ceará foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local.

*Com informações do Metrópoles

