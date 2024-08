Ex de Iza é hostilizando pela torcida do Vasco durante show da cantora

Cantora se apresentou em festa de aniversário do Vasco, no Rio de Janeiro

O ex-namorado da cantora Iza foi hostilizado pela torcida do Vasco durante show da cantora. A artista se apresentou na festa de comemoração do aniversário de 126 anos do time carioca, na noite de quarta-feira (22), no Rio de Janeiro.

No palco, entre uma música e outra, Iza falava com os vascaínos, quando a torcida começou a xingar Yuri Lima, ex-namorado da artista, que a traiu durante a gravidez.

“Ei, Yuri, vai tomar no c…”, repetia a torcida. Iza reagiu sorrindo. “O que é que isso?”, perguntou a cantora, em tom bem-humorado. “Se tem uma coisa que vascaíno sabe é ter fé… É ou não é?”, completou a cantora.

A IZA RINDO DA TORCIDA DO VASCO MANDANDO O YURI TOMAR NO CU PQP TUDO QUE EU PRECISAVA NESSA QUARTA pic.twitter.com/N5LknNP9OG — coisas que só acontecem com o Vasco (@socomovasco) August 22, 2024

Yuri Lima, que está desempregado após ter o contrato rescindido com o Mirassol, clube da Série B do Campeonato Brasileiro, será pai de Nala, primeira filha de Iza.

Em julho, Iza usou as redes sociais para revelar que foi traída por Yuri Lima e que o relacionamento entre eles estava acabado.

“Ele me traiu. Não acredito que eu estou falando isso. Eu queria só parar por aqui e pedir para vocês respeitarem o meu momento, afinal de contas eu tô grávida e eu nunca na minha vida inteira imaginei passar por isso. Não vejo outra solução, saída, eu acho que esse caldo já entornou. Eu queria vir falar pessoalmente. Eu e Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal. Eu nunca imaginei passar por isso”, disse ela em postagem no Instagram.

*Com informações da CNN Brasil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱