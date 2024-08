Corretores de imóveis destacam a importância da atuação no mercado amazonense

Os corretores são profissionais que atuam sempre de olho nas necessidades de quem sonha em realizar o sonho da casa própria ou investir no segmento imobiliário. Esse profissional é celebrado no dia 27.

O corretor está sempre atento às melhores opções e tendências e, em Manaus, três corretores especializados no segmento de imóveis de alto padrão relembram trajetória.

Atuando há 16 anos como corretora de imóveis, Verônica Cavalcante lembra de quando começou a trabalhar na área.

“Foi um convite de um gerente de um antigo emprego”, disse a especialista, que acabou se apaixonando e se dedicando à profissão.

Ela comenta que atuar com imóveis permite lidar com uma variedade de perfis de clientes, expectativas, demandas e personalidades. “Os nossos clientes são pessoas que buscam diferenciais e uma experiência única de morar”, comenta a corretora.

Já Anderson Saife Barbosa, que atua como corretor de imóveis há cinco anos, revela que é movido por ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos e à possibilidade de transformar grandes investimentos em algo palpável, seja para morar ou para investir.

“E trabalhar com imóveis de alto padrão é gratificante, pois envolve um nível de personalização e atenção aos detalhes que fazem toda a diferença na experiência dos clientes. Esse tipo de mercado demanda um olhar apurado para oferecer algo exclusivo e com um altíssimo valor agregado”, avalia Barbosa.

Ele explica que, em Manaus, o cliente de alto padrão busca mais do que uma boa localização.

“São pessoas que querem segurança, privacidade, modernidade e, muitas vezes, uma conexão com a natureza, sem abrir mão do conforto. São clientes exigentes, bem informados e que valorizam a excelência no atendimento e nos detalhes do imóvel”, enfatizou o corretor.

Outro corretor que se destaca no mercado de luxo é Fabiano Bahia. Ele atua há 6 anos na profissão, ele orgulha-se de ter conseguido fazer bons negócios desde o início, o que lhe permitiu adquirir a qualidade de vida que buscava.

“Trabalhar com imóveis é apaixonante, é um mercado gigantesco de possibilidades, de imóveis de vários portes. No segmento de alto padrão e alto luxo, a vantagem dele é você conhecer imóveis deslumbrantes com assinaturas de arquitetos, pessoas bem sucedidas e influentes na sociedade”, avalia o profissional.

Além disso, é um segmento que exige que o corretor tenha mais conhecimento no mercado, de documentação, financiamento, legislação, inventário, rentabilidade e investimento, isso porque o público desse tipo de empreendimento já domina esse assunto.

“Se você quer trabalhar com esse tipo de imóvel, precisa estudar para poder falar de igual para igual com esse cliente, senão você vai ser descartado do negócio”, revela Fabiano Bahia.

