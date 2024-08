Empreendedor de Manaus transforma venda de farinha em sucesso regional e almeja mercado internacional

A farinha de mandioca é um símbolo cultural fundamental para os habitantes da Amazônia, ultrapassando seu papel como alimento básico. Produzida artesanalmente em pequenas propriedades familiares, sem agrotóxicos, a farinha representa tradição e gera renda para as comunidades locais.

De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), em 2022, a receita bruta dos agricultores amazonenses com a farinha alcançou R$ 1 bilhão.

A necessidade e a oportunidade levaram Ricardo Nery, um barbeiro de Manaus, a se tornar um microempresário bem-sucedido no setor de venda de farinha durante a pandemia. “Comecei a vender a farinha por meio de um amigo em Tefé e, adiante, passei a comprar diretamente do produtor”, conta o empreendedor.

Marlene Soares, esposa de Nery e — à época — graduanda em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), usou seus conhecimentos para formalizar o negócio, que passou a se chamar Rico Farinha.

“Criamos um CNPJ, logomarca, código de barras e selamos o produto com uma seladora doméstica ao invés de amarrar”, diz Marlene.

O negócio impacta positivamente a comunidade ao trabalhar com produtores agroextrativistas da Amazônia, promovendo desenvolvimento econômico sustentável e valorização cultural.

“Destacamos a parceria com a APAFE, que garante práticas sustentáveis e justas, promovendo a economia local e gerando empregos”, contextualiza Ricardo.

O diferencial da farinha comercializada por Ricardo é sua qualidade, segundo o empreendedor. Isso se deve a iniciativas desenvolvidas pela Associação de Produtores Agroextrativistas da Floresta Nacional de Tefé e Entorno (Abafe), apoiada pelos institutos Mamirauá e Chico Mendes, que trabalham com as comunidades locais oferecendo mentorias e estruturas, como casas de farinha higienizadas.

“A participação da Abafe oferece garantias de processos de produção mais transparentes e sustentáveis, o que não acontecia anteriormente, quando havia venda sem nota fiscal e não havia divulgação de métodos produtivos”, ressalta.

Atualmente, a Rico Farinha vende, em média, 400 kg de farinha por mês, com planos de expansão para Manaus e outros estados.

“Temos algumas viagens para realizar com uma equipe do Sebrae, levando a farinha para ser apresentada fora de Manaus e iniciando novos programas de empreendedorismo”, conta Ricardo.

Na busca por expandir seus negócios para o mercado internacional, Nery participou da feira Lacflavors, promovida em maio, em Manaus, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex).

Apesar de não ter fechado negócios imediatos devido à falta de certificações que atestem as boas práticas de qualidade e sustentabilidade, exportadores americanos demonstraram interesse, indicando um potencial promissor para a expansão dos sabores amazônicos pelo mundo.

Foi prorrogado para domingo (29) o prazo para inscrições no ‘Programa Jovem Cientista na Pesca Artesanal’, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado Amazonas (Fapeam) e do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA).

O programa é inédito no estado e visa contribuir para a formação de estudantes no contexto amazônico, por meio da iniciação científica e tecnológica júnior, assim como promover a produção do conhecimento, geração de novas tecnologias e de inovação na educação básica. O edital está disponível pelo link (https://encurtador.com.br/vad3E).

A Faculdade de Artes da Ufam e a Escola Superior de Artes e Turismo da UEA promovem, de 07 a 09/8, a Jornada Acadêmica do Mestrado Profissional em Artes (Prof-Artes). O evento ocorrerá no Centro de Artes da Ufam (Caua) e as inscrições podem ser feitas até segunda-feira (29) pelo link (https://encurtador.com.br/t6eKq).

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasília abriu 5 mil vagas no curso gratuito online sobre História das Políticas Sociais no Brasil — 1ª Oferta. O curso tem carga horária de 15 horas e término previsto para o dia 31/8. As inscrições estão disponíveis até quarta-feira (31/7), pelo link (https://encurtador.com.br/UrqCq)

