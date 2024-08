Bombeiros combatem 14 incêndios em áreas de vegetação em Manaus nas últimas 24 horas

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) combateu 14 incêndios em áreas de vegetação somente na quinta-feira (22), em Manaus. Desde junho, a Operação Céu Limpo tem intensificado o combate a esses incêndios na capital, e a corporação reforça a importância das medidas preventivas que a população deve adotar para evitar novos sinistros.

De acordo com o subcomandante-geral do CBMAM, coronel Reinaldo Menezes, todos os incêndios atendidos na capital foram causados por ação humana. Ele destacou a necessidade de cuidados para prevenir esses eventos.

“Ontem (quinta-feira), lidamos com vários incêndios, a maioria provocada por ações humanas. Pedimos à população que nos ajude evitando queimar lixo e jogar pontas de cigarro em áreas de vegetação. São medidas simples que podem prevenir incêndios,” ressaltou o coronel Reinaldo Menezes.

Segundo dados do Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), dos 14 incêndios registrados, seis ocorreram na zona centro-sul de Manaus, cinco na zona norte, dois na zona oeste e um na zona leste. Todos os incêndios foram combatidos com picapes equipadas com kits de combate a incêndios e viaturas Auto Bombas Tanques (ABTs), e não houve vítimas.

Durante a noite, um incêndio de grandes proporções ocorreu no bairro Compensa, zona oeste, atingindo aproximadamente 2 mil metros quadrados. Para controlar as chamas, os bombeiros usaram 5 mil litros de água. Outro incidente aconteceu às 19h30 no bairro Adrianópolis, zona centro-sul, onde foram utilizados 2 mil litros de água para apagar o fogo.

Operação Céu Limpo

Desde seu lançamento em 3 de junho, a Operação Céu Limpo tem focado no combate a incêndios em áreas de vegetação na capital. A operação é realizada por equipes em plantões de 24 horas e escalas de prontidão, que atuam conforme a demanda de incêndios.

