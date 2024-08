Deputado solicita medidas urgentes para combate à monkeypox no Amazonas

O parlamentar reforçou que a implementação do COE permitirá a centralização das informações, a otimização dos recursos e a mobilização rápida das equipes de saúde

O deputado estadual Felipe Souza (PRD), apresentou um Requerimento na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) solicitando a adoção de medidas urgentes e abrangentes para combater a monkeypox.

Em resposta à crescente preocupação global em torno da disseminação da monkeypox (doença zoonótica viral, em que a transmissão pode ocorrer por meio do contato com animal ou humano infectado).

Entre as principais propostas, destaca-se a criação de um Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE), que terá a responsabilidade de coordenar todas as ações de resposta à monkeypox no Estado.

Desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a monkeypox como uma emergência de saúde pública de interesse internacional, tornou-se imperativo que os governos locais intensifiquem seus esforços para conter a propagação do vírus.

No Amazonas, a situação é particularmente preocupante: entre junho e setembro de 2023 foram confirmados 352 casos, com a adição de dois novos casos em 2024. Este cenário alarmante reflete a urgência de uma resposta coordenada e eficaz.

“O Amazonas precisa de uma estrutura para enfrentar a monkeypox. A criação de um COE é fundamental para que possamos agir de forma rápida e eficaz, protegendo a saúde da nossa população”, afirmou o deputado Felipe Souza.

O parlamentar reforçou que a implementação do COE permitirá a centralização das informações, a otimização dos recursos e a mobilização rápida das equipes de saúde.

“Precisamos estar preparados para qualquer eventualidade e garantir que as medidas de prevenção e controle sejam efetivas”, concluiu.

A iniciativa do deputado Felipe Souza é uma resposta à necessidade de medidas concretas para proteger a população do Amazonas e prevenir a disseminação da monkeypox em todo o Amazonas.

