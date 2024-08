Ataques em praias podem ser culpa de golfinho sexualmente frustrado, diz especialista

Os ataques de golfinhos no Japão têm se tornado rotineiros. Desde 2022, cerca de 47 pessoas foram feridas pelo animal. Segundo especialistas, o comportamento pode ser reflexo de um golfinho solitário e sexualmente frustrado.

Os ataques ocorreram na baía de Wakasa, a cerca de 320 km a oeste de Tóquio, capital do Japão. As vítimas sofreram mordidas leves nas mãos, mas algumas foram levadas às pressas para o hospital com ossos quebrados ou ferimentos que necessitavam pontos.

Segundo a polícia de Furuki, 21 pessoas relataram ferimentos causados por ataques de golfinhos em praias próximas à cidade de Echizen. A maioria dos incidentes ocorreu no momento que a imprensa japonesa chamou de “verão da ameaça dos golfinhos”.

Um dos relatos foi feito por um japonês que contou que estava nadando perto da costa quando um golfinho mordeu o braço dele e tentou se jogar sobre ele, em um movimento que parecia querer empurrá-lo para debaixo d’água.

Em 2023, os ataques ficaram concentrados em praias próximas à cidade de Mihama. Naquele ano, 10 pessoas ficaram feridas e, em um dos casos, um homem teve as costelas quebradas.

Conforme autoridades locais, em 21 de julho de 2024, 16 pessoas foram atacadas nas praias perto de Mihama e Tsuruga. Duas vítimas tiveram ferimentos graves nas mãos.

Ryoichi Matsubara, diretor do aquário Echizen Matsushima, em Fukui, explicou ao The New York Times que o golfinho pode estar agindo com comportamento de acasalamento, pois, em 2022 e 2023, o animal foi observado tentando “pressionar seus órgãos genitais contra as pessoas”.

“As pessoas fugiriam se fosse um urso. Não há diferença entre golfinhos e ursos em termos de capacidade destrutiva. Nós, profissionais, temos medo deles, mas as pessoas que não sabem disso acham que eles são fofos”, contou Matsubara.

*Com informações do Metrópoles

