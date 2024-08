Oito bairros ficarão sem energia elétrica em Manaus

A Amazonas Energia divulgou que oito bairros ficarão sem energia elétrica, neste sábado (24) e domingo (25) em Manaus.

A Amazonas Energia informou que as interrupções são necessárias para a execução de obras de adequação, ampliação e manutenção, com o objetivo de evitar desligamentos inesperados no sistema elétrico.

De acordo com a concessionária, os desligamentos podem ser cancelados, dependendo das condições climáticas e do andamento dos serviços.

Medidas serão tomadas para minimizar os impactos nas comunidades afetadas.

Bairros sem energia:

Sábado (24)

PRAÇA 14 – 9h às 16h – Avenida Visconde Porto Alegre entre Dr. Machado e Ramos Ferreira.

DISTRITO INDUSTRIAL – 9h às 16h – Avenida Abiurana S/E Acqualimp, Gree e Lorena e na Avenida Abiurana, S/E HDL da Amazônia.

COLÔNIA SANTO ANTÔNIO – 9h às 16h30 – Avenida Capitão Albuquerque Lima com Rua Mureru.

CIDADE NOVA – 8h20 às 17h – Avenida Camapuã (T4 Até a União Cascavel – Sentido Bairro/Centro, T4 à Bola do Produtor – Sentido Bairro/Centro), Rua Paulo Sarmento, Rua Luis Soares, Rua Abiguar Bastos, Rua Ibicaré, Rua Francisco Galvão, Rua Dalcidio Jurandir, Rua Herculano de Souza e adjacências.

Domingo (25)

PETRÓPOLIS – 9h às 16h30 – Rua Aluízio Brasil, próximo à Rua Leopoldo Carpinteiro Péres.

CIDADE NOVA – 9h às 16h30 – Avenida Francisco Queiroz.

COROADO – 8h às 17h30 – Rua Amazonas, entre as Ruas Rita Barbosa e Nilo Geber, Esquina com a Rua Amaral Montenegro.

SÃO JOSÉ – 9h às 16h30 – Avenida Cosme Ferreira.

SÃO JOSÉ OPERÁRIO – 8h15 às 16h – Avenida Autaz Mirim (Próximo ao Hipermercado Db e Fametro) – e adjacências.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱