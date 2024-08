VÍDEO: passageiro atrasado surta e chuta porta de avião

Em cenas gravadas no aeroporto, o passageiro pode ser visto se dirigindo à aeronave, já fechada, para gritar à sua porta e chutá-la

Um norte-americano, que não teve nome divulgado, foi expulso da Colômbia após comportamento agressivo no Aeroporto Internacional El Dorado, em Bogotá, na sexta-feira (23).

De acordo com a imprensa colombiana, o homem chegou atrasado para seu voo, que teria como destino a cidade de Cartagena, com a Latam Airlines. Na tentativa de embarcar, ele teria pulado barreiras de segurança.

Em cenas gravadas no aeroporto, o passageiro pode ser visto se dirigindo à aeronave, já fechada, para gritar à sua porta e chutá-la. O comportamento assustou passageiros, a tripulação e o pessoal de segurança. As informações são do site Aeroin.

Conforme relata Daniel Gallo, presidente do Sindicato de Trabalhadores Aéreos da Colômbia, o passageiro inicialmente agrediu o pessoal em terra ao ser informado de que o voo já estava fechado e que ele havia chegado tarde.

*Com informações do Metrópoles

