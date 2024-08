FVS-RCP faz testagem rápida para ISTs na Zona Norte de Manaus

A Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas (FVS-RCP) segue intensificando as ações volantes de testagem para HIV, sífilis e hepatites B e C durante a 12ª edição do Governo Presente, realizado neste sábado (24), no Centro Educacional de Tempo Integral (CETI) João dos Santos Braga, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços do Governo do Amazonas de forma itinerante nos bairros aos sábados. Pela FVS-RCP, foram realizados 420 testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), promovendo a detecção precoce e o encaminhamento adequado para tratamento.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destacou a oportunidade de realização dos testes enquanto aguarda atendimento para outros serviços do governo no local. “Esta ação é mais um empenho em trazer acesso gratuito a esses exames de HIV e outras IST’s para o cuidado da saúde”, disse.

A responsável técnica da ação da FVS-RCP no Governo Presente neste sábado, Evelyn Campelo, destaca a rapidez da obtenção do resultado dos exames.

“O resultado sai rápido. Em alguns minutos e com uma coleta, é possível testar para todas as essas quatro infecções sexualmente transmissíveis. Também orientamos sobre medidas de prevenção”, acrescentou.

De acordo com a coordenadora da ação, Marineide Silva, da Gerência de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis no Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS-RCP, o objetivo é proporcionar o acesso aos testes para o maior número possível de pessoas.

“A testagem é estratégica para a detecção precoce de infecções, facilitando o início do tratamento, o que pode reduzir a progressão da doença e minimizar complicações”, afirmou.

Uma das pessoas que aproveitaram a testagem gratuita foi o aposentado Raimundo de Moura, de 78 anos. “A campanha é muito boa, é uma questão de prevenção. É uma forma de se prevenir super válida”, afirmou.

Governo Presente

Esta é a sexta edição do Governo Presente em 2024. No total de edições do evento deste ano, a FVS-RCP já realizou 2.572 testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C.

As ações também incluem distribuição de insumos de prevenção, como preservativos, gel lubrificante e material educativo com orientações sobre como evitar infecções sexualmente transmissíveis.

*Com informações da assessoria

