Exposição apresenta trabalhos produzidos por jovens da RDS do Tupé

Para marcar o encerramento da ‘Oficina de Iniciação às Artes Visuais para Jovens da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé’ será realizada neste domingo (25) a exposição “Peixe, Peixes e + Peixes”, com o resultado dos trabalhos desenvolvidos por 15 alunos das comunidades rurais N.S. de Fátima, Benezer, Abelha, Marina do David e Livramento ao longo de sete finais de semana.

O projeto foi contemplado em Edital da Lei Paulo Gustavo, executado pelo Governo do Estado do Amazonas.

São reproduções de dezenas de peixes produzidos a partir de várias técnicas, como escultura em isopor, papel marché, pintura tinta guache, acrílica e areia, stencil e grafite, sob a supervisão do professor mestre Paulo Simonetti e monitores do projeto de extensão “RDS Tupé: Oficina de Artes”, da Faculdade de Artes da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

A exposição será realizada no Centro Social da Comunidade Nossa Senhora do Livramento, zona rural de Manaus, a partir das 9h.

O acesso à comunidade é feito por barcos com saída a cada uma hora da Marina do David (Ponta Negra) ao custo de R$ 24,00 (ida e volta). Os visitantes podem almoçar na Feira do Produtor da Comunidade com preços a partir de R$ 15.

O projeto é uma realização da ArteNaMata Cultural com apoio da Faculdade de Artes da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e produção da Dabacuri Produções.

*Com informações da assessoria

