‘Ela morreu nos meus braços’, diz pai de criança atropelada em faixa de pedestre

Laura Beatriz, de apenas cinco anos de idade, morreu após ser atropelada em Vila Velha (ES), na sexta-feira (23). A criança e a mãe atravessavam uma rua na faixa de pedestres na noite de quarta-feira (21).

O pai de Laura, Heidson Fantoni, diz que ficou até o último momento ao lado da filha. Heidson disse que a menina estava com o pescoço quebrado. Segundo o pai, se tivesse sobrevivido, Laura provavelmente ficaria tetraplégica pela dimensão dos ferimentos. “Como eu ia dizer pra ela que ela não anda e mexe mais os braços. Acredito que Deus fez o melhor”, disse, em entrevista à A Gazeta.

A mãe de Laura, Mara Núbia Borges da Vitória, está em casa. Ela não está mexendo o braço e perna esquerdos, segundo Heidson, e vai precisar colocar pinos e fazer fisioterapia para se recuperar. “Ela está sentindo muita dor, vai ter que colocar pinos e fazer fisioterapia. Não sei se minha esposa vai ter a vida normal como ela era”, afirma Heidson.

O velório de Laura acontece neste sábado (22) no cemitério Santo Antonio, em Vitória (ES). A menina era uma criança com autismo grau um e epilepsia, conforme contou o pai.

“O coração dela foi parando e eu estava ao lado dela e não pude fazer nada. Ela morreu nos meus braços” – Heidson Fantoni, pai de Laura

Após a morte, a Polícia Civil do Espírito Santo pediu a prisão preventiva do motorista. Em nota, o órgão diz que fez o pedido à Justiça nesta sexta pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. A Polícia afirma que aguarda decisão judicial para cumprir o mandado.

Heidson afirma que soube sobre o pedido de prisão pelas redes sociais. O pai da menina disse que fica feliz que a Justiça esteja sendo feita.

O acidente

Mãe estava com a filha no colo, esperou o sinal verde para atravessar e utilizou a faixa de pedestres. Testemunhas relataram aos policiais que o motorista avançou o sinal vermelho em alta velocidade e fugiu sem prestar socorro.

Vítimas precisaram ser levadas ao hospital. A menina de cinco anos foi imediatamente levada para a unidade de Pronto Atendimento da Glória, que ficava em frente ao local do acidente, segundo a Prefeitura de Vila Velha.

A mulher de 35 anos teve fraturas expostas e precisou aguardar a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Após os atendimentos iniciais, as vítimas foram transferidas para hospitais da grande Vitória, informou a administração municipal.

Testemunhas anotaram a placa do carro e o motorista foi identificado. A Polícia Militar entrou em contato com o proprietário do veículo, que informou que iria se apresentar. Após mais de uma hora, o homem de 20 anos, identificado pelas iniciais W. F. M. D. E, compareceu à delegacia.

Suspeito não havia bebido. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Contudo, não apresentou o veículo às autoridades e disse que o carro já tinha sido levado para uma oficina.

Homem pagou fiança. O motorista foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa e por deixar de prestar imediato socorro à vítima, mas pagou fiança e foi liberado. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

*Com informações do UOL

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱