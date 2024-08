Governo do AM destina 496 toneladas de alimentos para municípios prejudicados pela seca

Como parte das ações de enfrentamento à estiagem, o Governo do Amazonas já destinou 496 toneladas de alimentos para municípios prejudicados pela seca. Além disso, 15 cilindros de oxigênio foram enviados para o hospital de Canutama, e, aproximadamente, 200 toneladas de medicamentos e insumos para os municípios das calhas do Madeira, Juruá, Purus e Alto Solimões.

Em continuidade às ações, o Governo do Amazonas, por meio do Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental, divulga o boletim com informações atualizadas sobre a estiagem no estado, neste sábado (24).

Segundo os dados da Defesa Civil, até as 14h, 20 municípios estão em situação de emergência, afetando 287,7 mil pessoas, ou cerca de 71,9 mil famílias. O número de pessoas e famílias afetadas pela estiagem no estado é dinâmico e baseia-se nas informações disponibilizadas pelos municípios que alimentam o S2iD – Sistema Integrado de Informações sobre Desastres da Defesa Civil.

Para atender as famílias afetadas, o governo também já instalou 24 purificadores de água, sendo 10 deles direcionados para a calha do Alto Solimões, além de enviar 100 caixas d’água para melhorar o acesso à água potável.

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) já realizou 305 embargos, totalizando 16.659,8309 hectares de áreas embargadas. Foram aplicadas multas no valor de R$ 83,9 mil com 291 autos de infração e 27 termos de apreensão lavrados, além de 161 prisões e detenções realizadas.

De junho até o dia 23 de agosto, mais de 9,6 mil focos de incêndio foram combatidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Sendo, 737 incêndios na capital e 8,8 mil no interior do estado.

*Com informações da assessoria

