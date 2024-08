Detran-AM entrega 50 CNHs Sociais e 54 certificados de conclusão de cursos

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) participou, neste sábado (24), da 12ª edição do “Governo Presente”, que ocorreu no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) João dos Santos Braga, na zona norte de Manaus.

Durante o evento, foram entregues 54 certificados emitidos pela Escola Pública de Trânsito (Eptran), sendo 36 do curso de Direção Defensiva e 18 do curso de Mecânica Básica, além de 50 Carteiras Nacional de Habilitação (CNHs) oriundas do projeto ‘CNH Social’.

Emily Frota Azevedo, microempreendedora, 27, foi contemplada no projeto ‘CNH Social’ e finalizou seu processo. Ela compareceu ao evento para receber sua CNH. “Fiz minha inscrição pelo site e fui sorteada. Aí, fiz todo o processo de legislação e direção e passei. Agora, recebo minha CNH que irá ajudar bastante no meu dia a dia para que eu possa dirigir”, informou Emily.

Cursos gratuitos

Durante o evento, foram realizadas inscrições para os cursos oferecidos gratuitamente pela Escola Pública de Trânsito (Eptran), incluindo: Curso de Monitor Escolar, Direção Defensiva, Mototaxista, Condutor de Transporte Escolar, Condutor de Veículo de Emergência e Condutor de Veículo de Transporte de Passageiros.

Diversos serviços foram oferecidos à população que compareceu, como emplacamento de veículos, entrega do CRLV-e, parcelamento de dívidas no cartão e renegociação da dívida ativa do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com a Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE).

Também foram fornecidas orientações sobre o Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (Seguro DPVAT), com a equipe do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Acidente de Trânsito (Navat).

Para Ricardo Cavalcante, eletricista, 49, o evento representa uma grande oportunidade para realizar serviços dos órgãos sem precisar comparecer ao posto de atendimento.

“Vim aqui na parte do Detran fazer a renovação da minha CNH e é muito bom ter outros meios para resolver os serviços, não só no Detran, mas também aqui nessa ação do estado”, disse Ricardo.

Além disso, a população pode participar de atividades lúdicas promovidas pela Gerência de Educação para o Trânsito do Detran Amazonas e conferir parte dos equipamentos utilizados pela equipe de Fiscalização da instituição.

*Com informações da assessoria

