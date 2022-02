Veja 5 curiosidades sobre as indicações ao Oscar 2022

Os nomeados para a melhor canção original integram a nata da música, com as suas composições poderosas

Com “Ataque dos Cães” liderando a corrida pelas estatuetas douradas em 12 categorias, a lista dos indicados ao Oscar 2022 saiu na manhã desta terça-feira (8). Confira algumas curiosidades sobre as indicações deste ano.

Casais homenageados

É a quarta indicação de ambos, que já ganharam um Oscar cada. Foto: Divulgação

Ganhar uma indicação ao Oscar é sempre uma honra para qualquer ator, mas ser indicado no mesmo ano que sua (seu) parceira(o) deve ser ainda melhor.

A edição deste ano homenageia dois casais. Os espanhóis Javier Bardem e Penélope Cruz vão concorrer às estatuetas de melhor ator e melhor atriz, respectivamente por “Apresentando os Ricardos” e “Madres Paralelas”. É a quarta indicação de ambos, que já ganharam um Oscar cada.

“Estou muito feliz, especialmente por Penélope. Estou muito feliz pela minha indicação, mas não faria sentido sem ela”, disse Bardem em Madri após o anúncio.

Kirsten Dunst e Jesse Plemons, que são um casal na vida real e também interpretam um casal em “Ataque dos Cães”, receberam indicações nas categorias coadjuvantes. É a primeira vez que os dois atores são indicados.

A lista de casais famosos que ganharam indicações ao Oscar no mesmo ano inclui Lynn Fontanne e Alfred Lunt em, 1932, Frank Sinatra e Ava Gardner, em 1954, Richard Burton e Elizabeth Taylor, em 1967, e Greta Gerwig e Noah Baumbach, em 2020.

Diretores fazendo história

O titã de Hollywood, Steven Spielberg, fez história no Oscar nesta terça-feira. “Amor, Sublime Amor”, que entrou na lista de melhor filme, fez dele o primeiro produtor a ganhar onze indicações.

Ele também conseguiu, em 2022, uma oitava indicação para melhor diretor, colocando-o ao lado do grande Billy Wilder, e atrás apenas de Martin Scorsese e William Wyler.

Jane Campion, com “Ataque dos Cães”, é a primeira mulher a ser indicada duas vezes para melhor diretora, ela que também concorreu, há 28 anos, com “A lição de piano”.

Com sua extensa carreira, Kenneth Branagh é a primeira pessoa a ser indicada para sete categorias diferentes pela Academia. O diretor de “Belfast” nunca ganhou um Oscar, mas este ano concorre a melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro original, entre outros.

Dura concorrência nas categorias sonoras

Os nomeados para a melhor canção original integram a nata da música, com as suas composições poderosas.

Ao ganhar sua segunda indicação ao Oscar nesta terça-feira, o compositor Lin-Manuel Miranda tem uma nova oportunidade de alcançar o cobiçado status EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony). Mas a concorrência é dura.

As superestrelas Beyoncé (“King Richard”) e Billie Eilish (“Sem tempo para morrer”) também estão na disputa por suas primeiras indicações, assim como o roqueiro veterano Van Morrison (“Belfast”).

Diane Warren, que nunca ganhou um Oscar, chega à sua 13ª indicação com o sucesso “Somehow You Do” do filme “Four Good Days”.

Flee

O dinamarquês “Flee”, que narra a perigosa jornada de um refugiado do Afeganistão para a Europa, fez história nesta terça-feira ao conquistar três indicações.

O filme mistura animação com imagens reais para contar a verdadeira história de um amigo de infância do diretor Jonas Poher Rasmussen, que com essa estratégia protegeu a identidade de seu protagonista.

“Dessa forma, podemos divulgar sua história, sem que as pessoas conheçam seus segredos mais íntimos ou seus traumas”, disse Rasmussen à agência AFP.

A produção concorre a melhor filme de animação, melhor filme internacional e melhor documentário.

*Com informações do RFI

Leia mais:

Confira a lista dos indicados ao Oscar 2022

Concorrendo ao Oscar 2022, Denzel Washington é o ator negro mais indicado da história

Lady Gaga fica fora da lista do Oscar 2022 e assunto repercute