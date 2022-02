Confira 5 surpresas e 5 esquecidos pelo Oscar 2022

A temporada da maior premiação do cinema mundial, O Oscar 2022, começou. A lista de indicados foi divulgada hoje, e “Ataque dos Cães”, da Netflix, foi o filme que mais recebeu nomeações, com 12 no total. Em segundo lugar, ficou “Duna”, com 10.

No entanto, a lista surpreendeu. Isso porque alguns eram esperados e não apareceram, e outros que não eram, acabaram sendo indicados.

As surpresas e esnobados renderam memes. Confira:

Esnobada: Lady Gaga

Muitos esperavam a segunda indicação de Lady Gaga ao Oscar, no entanto, não aconteceu em 2022

Depois de conquistar indicações em prêmios como BAFTA, Globo de Ouro e SAG, Lady Gaga foi esquecida pela Academia na categoria de melhor atriz. Gaga interpreta Patrizia Reggiani no drama “Casa Gucci”, e muitos fãs contavam com sua segunda indicação ao Oscar. Não foi desta vez.

Surpresa: Kristen Stewart

Kristen foi uma grande surpresa, já que não foi indicada em outras premiações que são termômetros para o Oscar

Ela havia ficado esquecida nas outras premiações que servem como termômetro para o Oscar. Por isso, as esperanças de ver a eterna Bella Swan na cerimônia estavam praticamente esquecidas. Felizmente, o jogo virou, e Kristen concorre ao prêmio de melhor atriz por “Spencer”.

Esnobado: Leonardo DiCaprio

Vencedor do Oscar em 2016, DiCaprio era cotado para concorrer em 2022



Apesar das quatro indicações para o drama satírico “Não Olhe para Cima”, Leonardo DiCaprio não está entre os lembrados pela Academia este ano. O intérprete do Dr. Randall Mindy até era cotado para a categoria, mas acabou ficando de fora.

Surpresa: Drive My Car



O elogiado longa japonês “Drive My Car” surpreendeu positivamente com uma indicação a melhor filme. É o primeiro longa japonês da história a conseguir a proeza, e isso aumenta suas chances de sair vencedor, pelo menos, como melhor filme internacional.

Esnobado: Denis Villeneuve

Diretor de Duna, o segundo filme mais indicado do Oscar, ficou de fora da lista

Apesar de o drama de fantasia, “Duna”, ter sido o segundo filme mais indicado ao prêmio, lembrado em 10 categorias, o franco-canadense Denis Villeneuve ficou de fora entre os nomeados ao prêmio de melhor direção.

Surpresa: Beyoncé

Beyoncé recebeu sua primeira indicação ao Oscar



Para tudo há uma primeira vez! Beyoncé recebeu sua primeira indicação ao Oscar, como uma das compositoras da canção “Be Alive”, da trilha de “King Richard – Criando Campeãs”.

Esnobada: Ruth Negga



Sua indicação ao prêmio de melhor atriz coadjuvante pelo drama “Passing”, da Netflix, parecia quase certeira. Mesmo assim, a intérprete de Clare Kendry acabou ficando de fora da lista final.

Surpresa: Judi Dench



Não é uma surpresa o drama “Belfast”, do diretor Kenneth Branagh, ter sido lembrado, com 7 nomeações. Mas a surpresa foi a indicação de Judi Dench a melhor atriz coadjuvante, já que ela não aparecia entre os principais cotados.

Esnobada: Caitriona Balfe

Caitriona Balfe era considerada uma indicação quase certa



Boa surpresa para Judi Dench, e outra não tão boa para Caitriona Balfe. Ela era considerada uma indicação quase certa, por interpretar a matriarca de “Belfast”. Porém, os votantes da Academia parecem não ter ficado tão convencidos assim.

*Com informações do Splash Uol

