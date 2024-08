Passageiro de Manaus é preso com drogas ao desembarcar no aeroporto do RJ

Um passageiro de Manaus, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante no sábado (24), no momento que transportava 34 kg de maconha, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

Durante fiscalizações de rotina, policiais federais identificaram a droga oculta nas duas malas despachadas pelo passageiro e efetuaram a prisão em flagrante.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado. Ele poderá responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

*Com informações da assessoria

