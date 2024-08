Após 10 anos, família japonesa descobre que mãe havia morrido dentro de casa

Uma família japonesa descobriu que a matriarca – dada como desaparecida há mais de 10 anos – estava, na verdade, morta dentro de casa esse tempo todo.

O caso ocorreu na província de Hyogo, na região de Kansai, no Japão e só foi descoberto após um dos familiares contratar a empresa de serviço de limpeza Sukkirin Co., Ltd para limpar a residência “abandonada” pela senhora, com o intuito de vender o espaço.

Quando os funcionários começaram a retirar todo o lixo do ambiente, foram surpreendidos ao encontrarem um corpo de uma senhora camuflado na sujeira. A pilha de lixo da casa se misturou ao odor de putrefação do corpo e nem mesmo esse cheiro despertou a curiosidade de vizinhos para tentarem verificar um possível problema no local.

O caso ocorreu no dia 9 de agosto, mas só foi divulgado nesta semana pelo noticiário local.

Quando questionado pela polícia, o filho e proprietário da casa informou que não notou o corpo de sua mãe porque a casa ficou desabitada após o desaparecimento dela e a bagunça sempre fez parte do convívio com a familiar, por isso, não percebeu o que acontecia já que o cheiro de lixo sempre esteve presente na casa.

A época, por conta de desavenças familiares, os dois filhos já não se comunicavam com os pais frequentemente. Ambos saíram de casa. A última vez em que estiveram com ela foi em 2013, quando a mãe afirmou que viajaria mas não informou o dia de retorno, de acordo com a Tókyo Reporter.

A sala em que os restos mortais dela foram encontrados pelos funcionários sempre esteve fechada.

*Com informações do Extra

