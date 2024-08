Assaltante interrompe roubo em casa de idoso para ler mitologia grega

Um caso inusitado ocorreu na Itália quando um suposto assaltante, que estava em meio a um roubo, decidiu interromper sua ação para ler um livro de mitologia grega. O homem de 38 anos, invadiu a casa de um idoso e acabou parando ao lado da cama, onde havia um livro sobre a Ilíada, de Homero.

Segundo a polícia, o idoso acordou com a entrada do assaltante, o homem se assustou e fugiu. Mas as autoridades italianas o prenderam no bairro de Prati, na capital da Itália.

De acordo com a imprensa local, o homem disse que entrou no prédio achando que era um hostel, para visitar um amigo. Ele carregava uma sacola com roupas caras, que teria roubado de outra casa, na mesma noite.

O livro que chamou a atenção do suspeito é “Os deuses às 6 da tarde”, de Giovanni Nucci, sem tradução para o português. O escritor se divertiu com a história e disse que gostaria de dar um exemplar para o assaltante, para que ele pudesse terminar a leitura.

*Com informações SBT News

