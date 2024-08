Homem mata morador de rua a pedradas após xingamento

Ataque teria sido motivado por uma ofensa feita pela vítima, que teria xingado a mãe do acusado

Um homem em situação de rua foi morto a pedradas por um dependente químico durante a noite de domingo (25), em Cajazeiras (PB). O suspeito foi preso em flagrante.

Segundo a delegada de Cajazeiras, Ana Valdenice, o crime aconteceu em uma área pública da cidade, e o corpo foi encontrado apenas na manhã de hoje. De acordo com informações iniciais, o ataque teria sido motivado por uma ofensa feita pela vítima, que teria xingado a mãe do agressor.

O suspeito confessou o crime ao policiais, e, posteriormente, durante o interrogatório. Imagens coletadas nas proximidades do local mostram o momento em que o suspeito recolhe as pedras usadas no homicídio.

*Com informações do Portal T5

