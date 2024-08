3B fecha temporada de 2024 com título estadual e acesso à elite

O Instituto 3B fechou a temporada de 2024 com chave de ouro, no domingo (25), na Arena da Amazônia. A equipe chegou ao tetracampeonato amazonense ao golear o Tarumã, por 4 a 0 – no jogo de ida, as Feras da Amazônia já tinham construído uma vantagem de 8 a 0. Essa mesma equipe, vale lembrar, conseguiu o acesso na Série A2 e está garantida na elite do futebol feminino em 2025.

A campanha no Campeonato Brasileiro, além do acesso, levou o time até a final, em um confronto de dois jogos contra o Bahia. O time amazonense acabou ficando com o vice-campeonato, mas o saldo continua positivo.

Em 16 jogos na temporada de 2024, foram 10 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas. As Feras da Amazônia marcaram 58 gols e sofreram sete. A vaga ne elite, maior conquista do ano, marca o retorno do futebol amazonense à Série A1 do Campeonato Brasileiro após quatro temporadas. O Iranduba foi único time a disputar a elite, de 2013 a 2020, quando foi rebaixado.

Presidente do Instituto 3B, Bosco Brasil avaliou a temporada e detalhou quais foram os diferenciais da Fera da Amazônia para alcançar as conquistas. Em 2023, o mesmo 3B bateu na trave para o acesso à elite ao parar no Botafogo, nas quartas de final.

“A diferença dos demais anos é que o 3B veio com um time diferente, veio com um time mais ‘cascudo’. A gente se apresentou 60 dias antes para fazer a pré-temporada, trouxemos um professor treinador da CBF, que fez a nossa pré-temporada. Praticamente dobramos a folha salarial dos últimos anos e tivemos uma comissão técnica totalmente amazonense, que fez um bom trabalho. Mas o segredo de tudo foi um plantel não muito alto em quantidade, mas muito bom em qualidade. Esse foi o grande sucesso”, detalhou Bosco.

Em relação a 2025, nenhuma decisão foi tomada em relação a elenco e comissão técnica. De acordo com o mandatário das Feras da Amazônia, os próximos 15 dias serão de descanso.