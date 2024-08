Defesa Civil instala estação de réguas linimétricas em Nhamundá, no AM

Réguas já foram instaladas em três municípios do interior do estado, para auxiliar no acompanhamento fluviométrico

A Defesa Civil instalou nesta segunda-feira (26) uma estação de réguas linimétricas no município de Nhamundá, interior do Amazonas, com o objetivo de aprimorar e aumentar o monitoramento hidrológico no estado.

As réguas linimétricas são instrumentos fundamentais para a medição precisa dos níveis dos rios, permitindo a coleta de dados em tempo real. Essas réguas apontam a altura do nível d’água, que serão analisados e comparados com os dados coletados nos períodos de cheia e seca. Essas informações são essenciais para prever e mitigar os impactos, aumentando a segurança da população.

A instalação das réguas está sendo realizada pelo Governo do Amazonas, por meio de uma parceria entre a Defesa Civil do Estado, Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) e as Defesas Civis dos municípios.

O chefe do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Amazonas, tenente Charlis Barroso, a importância da instalação das réguas linimétricas. “Ao utilizar essas réguas, a Defesa Civil do Amazonas pode monitorar o comportamento dos rios, identificando possíveis riscos de enchentes e vazantes com antecedência. Essas informações são essenciais para a elaboração de planos de contingência, alertas à população e tomadas de decisão em situações de emergência”, disse.

Com a instalação das réguas linimétricas em Nhamundá, sobe para doze o número de novas estações instaladas pelo Governo do Amazonas, sendo cinco somente neste período da estiagem de 2024.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱