Trabalhador morre esmagado por empilhadeira em porto na Zona Sul de Manaus

Um homem não identificado faleceu na tarde desta segunda-feira (26) após ser esmagado por uma empilhadeira enquanto trabalhava no Super Terminais, localizado na Rua Ponta Grossa, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus.

Testemunhas relatam que o acidente ocorreu quando um colega de trabalho fez uma manobra com a empilhadeira e não percebeu que a vítima estava atrás do veículo.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para realizar a remoção do corpo.

Em nota, o Super Terminais expressou seu pesar pelo ocorrido e informou que está oferecendo apoio à família da vítima. Confira abaixo.

“O Super Terminais lamenta profundamente o acidente ocorrido nesta segunda-feira (26), envolvendo um de seus operadores de máquinas pesadas. Estamos prestando toda a assistência necessária à família e nos comprometemos a oferecer todo o suporte neste momento difícil”.

“Reiteramos que todas as nossas operações seguem rigorosos padrões de segurança e informamos que as autoridades competentes foram acionadas para realizar os procedimentos legais. Contamos com o apoio da companhia para qualquer necessidade durante as investigações”.

