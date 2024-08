Motorista morre após perder o controle do carro e colidir com mureta em Manaus

De acordo com a polícia, a vítima estava descendo uma ladeira quando perdeu o controle do veículo e bateu na mureta.

Bruno Melo, de 35 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (26) após perder o controle do carro e colidir com uma mureta na Rua Doutor Almino, no Centro de Manaus.

De acordo com a polícia, Bruno estava descendo uma ladeira quando perdeu o controle do veículo e bateu na mureta.

Com o impacto, ele foi arremessado para o banco do passageiro, não sobreviveu aos ferimentos e morreu dentro do veículo.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), que realizou a remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil.

