Forças Armadas agiliza entrega de alimentos em comunidades ribeirinhas afetadas pela seca

As Forças Armadas realizaram uma ação crucial para atender as comunidades ribeirinhas do Alto Solimões, afetadas pela estiagem que assola a região.

Uma Força Tarefa Conjunta coordenou o carregamento e o transporte de 1.500 cestas básicas, percorrendo mais de 1.600 quilômetros desde Manaus até Tabatinga, no Amazonas, no último domingo (25).

A ação, que buscou atender a solicitação de apoio do Governo do Estado do Amazonas, contou com o Comando de Fronteira Solimões / 8º Batalhão de Infantaria e o Navio de Assistência Hospitalar “Oswaldo Cruz” do 9º Distrito Naval, demonstrando a capacidade das Forças Armadas em responder de forma rápida e eficiente a situações de emergência.

Ao transportar e distribuir as cestas básicas, em cooperação com a Defesa Civil, os militares garantem o acesso a alimentos essenciais para as famílias que vivem em áreas isoladas e enfrentam dificuldades para obter recursos básicos.

Além da entrega de alimentos, a Operação Ágata Amazônia 2024 tem realizado um amplo conjunto de ações de cidadania, incluindo atendimentos médicos e odontológicos, distribuição de medicamentos e kits de higiene, e doação de livros e roupas.

Até o momento, foram realizados mais de 8.800 atendimentos de saúde e 2.514 consultas odontológicas, com a distribuição de mais de 21.800 medicamentos e 5.725 kits odontológicos, além de 414 peças de roupas doadas.

*Com informações da assessoria

