Máfia italiana deixa caixão em frente à casa de ativista em Roma

Presidente de grupo antimáfia, Tiziana Ronzio, denunciou vários membros do clã no passado e disse ter recebido outras ameaças

A família criminosa Casamonica, um sindicato do crime organizado no estilo mafioso que opera em Roma e arredores, foi responsabilizada por um caixão preto que foi deixado na frente da casa de um ativista antimáfia no domingo (25), disse a polícia italiana.

A ativista, Tiziana Ronzio, é presidente do grupo antimáfia Toripiubella, que leva o nome do bairro Tor Bella Monaca, onde as principais vilas da família Casamonica ficavam baseadas até serem destruídas pela cidade em 2018 e 2019.

A polícia encontrou decorações extravagantes, incluindo tigres de porcelana em tamanho real usados ​​para esconder dinheiro, piscinas incrustadas de diamantes alinhadas com cavalos dourados e tetos espelhados dourados em muitos dos cômodos durante a demolição.

Eles também encontraram várias toneladas de drogas, disse a polícia, incluindo heroína e cocaína. Em 2022, dois membros da família foram condenados por tentar traficar sete toneladas de cocaína da Colômbia.

O caixão foi encontrado no domingo do lado de fora da residência de Ronzio em Roma, no distrito de Tor Bella Monaca.

Ronzio disse na tarde de domingo que viu o caixão e que as pessoas lhe enviaram fotos dele, mas que ela não percebeu imediatamente que era uma ameaça a ela até que sua equipe de segurança a informou.

Embora ela tenha chamado a ameaça de “estúpida” e dito que isso não a impediria, ela também disse que isso “desestabilizou” seu grupo, que regularmente denuncia membros do grupo por crimes contra moradores locais e frequentemente testemunha em tribunal em nome deles.

“Não estou com medo, estou seguindo em frente”, Ronzio disse à mídia local. “Esses são gestos estúpidos que nos deixam ainda mais bravos e com vontade de lutar.”

Enquanto isso, a polícia de Roma disse à CNN na segunda-feira (26) que o caixão está sendo examinado em busca de impressões digitais.

Toripiubella, o grupo de Ronzio, disse à CNN que não faria uma declaração pública, pois a investigação está em andamento.

Ronzio denunciou vários membros do clã no passado.

“Houve muitas coisas que sempre deixamos passar”, ela disse à Sky24 News da Itália na noite de domingo, observando que ela já havia sofrido atos anteriores de intimidação, incluindo ameaças por escrito e fezes deixadas em sua porta por seus próprios vizinhos.

“Tento viver isso com distanciamento, mas não é fácil — vivo essas coisas como se não tivesse a ver comigo, para seguir em frente”, disse ela, acrescentando: “É difícil viver no mesmo lugar que as pessoas que você denuncia à polícia”.

Embora a casa e o escritório de Ronzio tenham sido arrombados várias vezes, ela disse ao jornal La Repubblica que “não é todo dia que você encontra um caixão embaixo da sua casa”.

“Pode acontecer que uma pessoa incivilizada deixe um móvel, um sofá, mas não um caixão”, disse ela no artigo, que foi publicado na segunda-feira.

Vários grupos políticos condenaram o ato de intimidação.

Escrevendo no X, o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, disse: “Solidariedade e proximidade a Tiziana Ronzio pela horrível ameaça recebida hoje. O precioso trabalho que ela vem realizando há anos junto com muitos outros cidadãos honestos em Tor Bella Monaca certamente não vai parar diante da intimidação. A cidade e sua administração continuarão ao lado de Tiziana em apoio ao seu compromisso diário no território pela legalidade e justiça.”

Tobia Zevi, vereador de Roma para políticas de patrimônio e habitação, também expressou seu apoio a Ronzio, dizendo que “a denúncia contra o crime organizado, a coragem e perseverança que distinguiram seu trabalho em anos difíceis não serão prejudicadas pelo medo de mais um gesto ignóbil contra ela.”

Cenas de ‘O Poderoso Chefão’

O clã Casamonica foi identificado pela primeira vez como um grupo de estilo mafioso pela Diretoria de Investigação Antimáfia da Itália, ou DIA, na década de 1970.

As principais famílias se originaram como grupos nômades Sinti que chegaram à capital de províncias rurais italianas após o fim da Segunda Guerra Mundial e são estimadas em cerca de US$ 101 milhões de acordo com o DIA.

Eles são mais frequentemente associados a extorsão e usura, mas também se envolveram em ameaças como a contra Ronzio — e em casos de assassinato.

Acredita-se que haja cerca de 1 mil membros. Uma dúzia de pessoas ligadas ao grupo estão atualmente enfrentando um julgamento por roubar eletricidade de um projeto habitacional em Roma.

O grupo ganhou as manchetes em 2015 quando, de alguma forma, foi autorizado pelas autoridades de Roma a realizar um funeral luxuoso para o patriarca da família, Vittorio Casamonica, que incluiu uma carruagem puxada por cavalos para seu caixão e um helicóptero que jogou pétalas de rosas sobre o bairro de Tor Bella Monaca.

Dado que o clã Casamonica é identificado pelas autoridades italianas como uma organização criminosa, é incomum que eles tenham recebido autorização para realizar um funeral público, já que outros grupos mafiosos foram proibidos de realizar funerais públicos para chefes.

Ainda assim, essa procissão recebeu proteção policial e uma banda de metais do lado de fora da igreja que tocava música tema da trilogia “O Poderoso Chefão”.

Em 2019, durante um julgamento contra 40 membros da família Casamonica acusados ​​de associação com a máfia, tráfico de drogas, extorsão, usura e posse ilegal de armas, um informante testemunhou que uma matriarca tentou matá-lo.

O informante, Massimiliano Fazzari, falou no tribunal sobre o uso de ácido, que ele disse ter sido mantido em um tanque em um dos porões da vila da família em Roma.

“Eles ameaçaram me dissolver em ácido”, disse Fazzari sobre Liliana Casamonica, a chefe feminina de uma das famílias.

