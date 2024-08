Cachorro morre atropelado por rolo compressor na Zona Norte de Manaus

Um cachorro morreu atropelado por um rolo compressor, na rua Coqueiral, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, durante a tarde desta terça-feira (27).

Testemunhas informaram que o animal estava perto da máquina, quando acabou sendo esmagado. No primeiro momento, os funcionários não socorreram o animal, mas posteriormente eles retornaram e jogaram o corpo do animal em um terreno.

Minutos depois, o dono do animal chegou ao local e colocou o corpo de novo na rua, como sinal de protesto. O carro do crematório pet chegou a ser acionado, mas o tutor não permitiu a retirada do animal. Depois, o animal foi removido por vizinhos.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱