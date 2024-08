Homem é preso por espancar esposa e amante com enxada no Amazonas

O caso ocorreu no bairro Areal, no município de São Gabriel da Cachoeira, interior do estado

Um homem de 25 anos foi preso na terça-feira (27) após agredir sua esposa, de 35 anos, e o amante dela, um jovem de 24 anos, com uma enxada. O fato aconteceu no bairro Areal, em São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas.

Leia também: Homem é preso por matar esposa com golpes de enxada na frente do filho AM

O homem confessou que flagrou a esposa em uma relação extraconjugal com o amante, quando cometeu o crime.

De acordo com a delegada Grace Jardim, o autor foi levado à delegacia após ser encontrado agredindo as vítimas.

“Durante o depoimento, ele admitiu que agiu movido por ciúmes ao ver sua esposa com o amante”, informou a delegada.

O homem responderá por lesão corporal e violência doméstica e ficará à disposição do poder judiciário.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱