IMAGENS FORTES: mulher morre ao despencar de viaduto após cair de garupa de moto

Uma mulher morreu após cair de um viaduto na tarde desta terça-feira (27) em um acidente de trânsito no bairro da Abolição, no Rio de Janeiro.

De acordo com testemunhas, a vítima estava na garupa da moto conduzida pelo marido, quando o veículo foi colidido por um carro. O marido perdeu o controle da moto, e a mulher caiu do veículo. Ele conseguiu se apoiar na mureta do viaduto e sofreu apenas ferimentos nas mãos.

A mulher foi levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos, conforme informado pela direção da unidade.

O caso está sendo investigado pela 24ª Delegacia de Polícia (DP).

