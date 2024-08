Fumaça de queimadas provoca suspensão de aulas em duas cidades do Amazonas

Municípios estão entre as cidades amazonenses com o maior número de focos de queimadas nas últimas 24 horas

Na manhã desta quarta-feira (28), a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar suspendeu as aulas nas escolas estaduais dos municípios de Lábrea e Boca do Acre devido à densa fumaça que afetou a região.

A Secretaria informou que as Coordenadorias Regionais de Educação dos dois municípios estão monitorando a situação em conjunto com as autoridades locais para avaliar a continuidade das aulas no período vespertino.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Lábrea e Boca do Acre estão entre as cidades amazonenses com o maior número de focos de queimadas nas últimas 24 horas. De terça para quarta-feira, Lábrea registrou 140 focos de incêndio, enquanto Boca do Acre teve 104.

Até agora, neste mês de agosto, o Estado do Amazonas contabilizou 8.228 ocorrências de incêndios.

