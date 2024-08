Condenado por estuprar enteada de dois anos é preso em Manaus

Um homem de 49 anos foi preso nesta quarta-feira (28), por estupro de vulnerável cometido contra a enteada, que na época tinha entre 2 e 3 anos. O crime ocorreu em janeiro de 2017, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular do 11º DIP, a mãe da vítima passou a morar com o autor em janeiro de 2017. Na ocasião, a criança passou a residir na casa da avó materna, porém, passava os fins de semana com a mãe e o padrasto.

“Durante o período em que a criança estava na casa da mãe, o infrator aproveitava a oportunidade para praticar atos libidinosos com ela. Em março de 2017, a avó da menina tomou conhecimento dos crimes e denunciou o homem. O caso foi investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca)”, explicou o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, o suspeito foi preso no bairro Coroado, zona leste. O mandado de prisão condenatória foi expedido pela 2ª Vara Especializada em Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes, e o homem foi condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado.

O homem foi condenado a uma pena de 12 anos de reclusão em regime fechado por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

