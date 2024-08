Bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus, terá residencial do Amazonas Meu Lar

O governador Wilson Lima assinou, nesta quarta-feira (28), o contrato com a Caixa Econômica Federal para construção do primeiro residencial do programa Amazonas Meu Lar, em parceria com o Minha Casa, Minha Vida, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Os recursos são da ordem de R$ 10 milhões, parte deles com contrapartida estadual para a construção de 48 unidades habitacionais na área.

No caso do residencial no Novo Aleixo, o prazo para execução das obras será de 18 meses a partir da ordem de serviço.

“Esse é o maior programa de habitação de todos os tempos, que prevê a entrega de 24 mil soluções de moradia. A nossa grande preocupação sempre foi instituir ou criar um programa que pudesse não só dar um lar para as pessoas, mas que pudesse dar também dignidade, porque os apartamentos que nós estamos construindo são apartamentos que estão inseridos na dinâmica social da cidade”, explicou o governador Wilson Lima. Governador assinou contrato de construção nesta quarta-feira (28). Foto: Divulgação

A construção do residencial no Novo Aleixo contará com recursos do Estado e do Fundo de Arrendamento Familiar (FAR) da Caixa Econômica. Ao todo, os investimentos somarão mais de R$ 10 milhões, sendo R$ 1,9 milhão pelo Estado e R$ 8,1 milhões pelo FAR.

O diretor-presidente da Superintendência de Estado de Habitação (Suhab), Jivago Castro, destacou que outros projetos habitacionais foram submetidos ao Governo Federal e que terão contratos assinados para início das obras.

“A ideia é iniciar essas obras e entregar dentro do prazo em um tratamento com qualidade, um padrão do Governo do Estado, como foi no residencial Rodrigo Otávio entregue há pouco tempo. Tenho certeza de que esses projetos do governo em parceria com o Minha Casa, Minha Vida também terão unidades habitacionais de excelência”, afirmou o diretor-presidente.

Outros cinco empreendimentos, que juntos somam 677 unidades habitacionais, foram inscritos na linha do FAR via programa Amazonas Meu Lar. Um deles, o residencial Petrópolis, de 32 unidades, também já tem autorização para contratação.

Residencial Novo Aleixo

O conjunto habitacional no Novo Aleixo será composto por três blocos com 16 unidades habitacionais cada, totalizando 48 unidades. Cada apartamento tem uma área de 45,5 metros quadrados, com sala de estar, sala de jantar, cozinha, área de serviço, dois quartos e banheiro adaptado para Pessoas com Necessidades Especiais (PNE).

A área comum do empreendimento conta, ainda, com playground, biblioteca, sala do síndico, espaço coberto, bicicletário, reservatório, casa de bomba, Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), estacionamento, além de vagas para visitantes.

De acordo com a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), o valor de cada unidade habitacional paga às construtoras subiu de R$ 170 mil para R$ 193,8 mil, com aporte de R$ 23,8 mil do Governo do Estado por apartamento para ampliar as construções.

