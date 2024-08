Homem é morto a tiros e tem corpo incendiado no ramal do Brasileirinho, em Manaus

Motivação do crime será investigada pela Polícia Civil do Amazonas

Um homem, que ainda não foi identificado, foi morto a tiros e teve o corpo incendiado no km 10 do ramal do Brasileirinho, em Manaus, na tarde desta quarta-feira (28).

Testemunhas informaram aos policiais que durante a tarde foi possível escutar fogos de artifício, e logo em seguida, a população encontrou o corpo da vítima pegando fogo.

A motivação do crime não foi esclarecida. A equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para atender a ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

