Assinada ordem de serviço para construção do novo Hospital Geral de Nhamundá

O secretário da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas, Marcellus Campêlo, assinou a ordem de serviço para a construção do novo Hospital Geral de Nhamundá, no interior do Amazonas.

A obra, que será executada pela UGPE, terá investimentos de R$ 14.527.694,68 e contará com 26 leitos, sendo 20 de internação e seis de retaguarda. A unidade atenderá, além de Nhamundá, os municípios e comunidades da região do Baixo Amazonas.

Na terça-feira (27), Marcellus Campêlo esteve no terreno onde será construído o hospital, e garantiu a celeridade nas obras.

“Já assinamos a ordem de serviço da obra que tem um prazo de um ano e meio de execução, mas o governador Wilson Lima quer que até o final do ano que vem, esse hospital esteja pronto. Por isso, no Natal de 2025, a população de Nhamundá ganhará um novo hospital regional aqui no Município”, ressaltou.

A unidade, prossegue Campêlo, vai substituir o hospital Coronel Pedro Macedo, cujas instalações antigas não oferecem mais condições e capacidade de atender a demanda da população. A solicitação que chegou ao governador Wilson Lima, conforme explica Campêlo, foi para a reforma do hospital antigo.

Porém, as equipes de projetos da UGPE detectaram que, por falta de espaço, a unidade não atende mais as normas e regulamentações, como a RDC 50, que estabelece quantidade de leitos e ambientes adequados para um hospital geral. A constatação, levou o governador a optar pela construção de uma nova unidade hospitalar em um outro local.

O novo Hospital Geral, que será administrado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), terá serviços de urgência e emergência, com pronto-socorro adulto e infantil 24 horas, clínica médica, centro cirúrgico, maternidade e alas de pediatria e de enfermaria, salas de observação para pediatria, sala de observação feminina e masculina e saúde mental. Além disso, enfermarias masculina e feminina, alojamento conjunto e quarto de isolamento, caracterizando-se como um serviço de Pronto Atendimento de portas abertas.

De acordo com a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, o hospital estará equipado com recursos para internação, diagnósticos e tratamentos terapêuticos, visando proporcionar assistência médica curativa e de reabilitação. Segundo ela, foi projetado para garantir acessibilidade, segurança e conforto aos pacientes, bem como a otimização dos fluxos de trabalho para os profissionais que atuarão no local, em consonância com as novas diretrizes do Ministério da Saúde, adotando práticas de acolhimento, classificação de risco e humanização no atendimento.

A secretária de Saúde do Município, Alcineia Fontes Neto, destacou a importância da obra para o município. “Toda a população Nhamundaense será beneficiada com a construção do hospital. É algo que há muito tempo sonhávamos, hoje, está se tornando realidade, e isso se deve a parceria firmada entre o nosso governador Wilson Lima e da prefeitura municipal em prol das comunidades e regiões adjacentes do Baixo Amazonas”, relatou.

Estima-se com a obra a geração de, aproximadamente, 400 empregos diretos e indiretos.

*Com informações da assessoria

