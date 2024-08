Tropical Hotel reabrirá em Manaus sob propriedade da Marriott International

A inauguração do hotel manauara, como primeiro Tribute Portfolio Hotel no Brasil, será feita em fases, sendo que a primeira deve ocorrer ainda no final de 2024

O Tropical Hotel Manaus vai reabrir como propriedade Tribute Portfolio Hotel, que é um grupo de hotéis independentes que faz parte do Marriott Bonvoy, o programa de viagens da Marriott International.

A inauguração do hotel manauara, como primeiro Tribute Portfolio Hotel no Brasil, será feita em fases, sendo que a primeira deve ocorrer ainda no final de 2024.

Alinhada à essência de independência e autenticidade da marca Tribute Portfolio, a nova propriedade manterá elementos arquitetônicos do projeto original, que foi inaugurado em março de 1976.

“Como capital do estado do Amazonas, Manaus é o portão de acesso para viajantes locais e internacionais conhecerem a beleza natural de um dos biomas mais espetaculares do mundo: a floresta amazônica”, destaca o diretor sênior de Empreendimentos da Marriott International para o Caribe e América Latina, Michael Leon.

“Tribute Portfolio, parte do portfólio do Marriott Bonvoy de mais de 30 grandes marcas hoteleiras globais, é uma coleção de hotéis independentes e cheios de personalidade unidos pela paixão pelo design e pelo desejo de criar panoramas sociais vibrantes para hóspedes e locais da comunidade onde atuam, e esta propriedade certamente tem o perfil ideal para o portfólio”, ele complementa.

Hotel

Quartos e suítes amplos e uma variedade de comodidades, como piscina de ondas, academia, spa, quadras esportivas, salas de reunião e espaço kids, já estarão disponíveis na fase inicial.

O hotel oferecerá também várias opções gastronômicas, incluindo um restaurante com vista panorâmica para o Rio Negro.

Nas próximas fases do empreendimento, os hóspedes poderão contar ainda com um orquidário, uma capela e um píer com embarcações que navegam pelo rio Negro.

Um dos objetivos da propriedade é reintroduzir a essência atemporal do edifício histórico, atributo do Hotel Tropical que tanto agrega à cena do turismo internacional.

“Quando ficamos sabendo do leilão do hotel, decidimos que não poderíamos deixar que essa joia do turismo amazonense saísse das mãos da comunidade local”, destaca o presidente do Grupo Fametro, Wellington Lins.

Maria do Carmo, representante do Grupo Fametro, destacou a relevância da reabertura do hotel para o turismo no estado do Amazonas.

“O mundo está ansioso para explorar a Amazônia e, em breve, proporcionaremos uma experiência de imersão genuína complementada pela qualidade premium das instalações que fazem o nome da marca. Acreditamos que o empreendimento vai impulsionar o crescimento do hotel e do setor de turismo de todo o país”, destaca.

“Manaus é conhecida por ser o portão de acesso ao rio Amazonas, oferecendo a visitantes e locais a oportunidade de se deslumbrar com a beleza intocada da floresta, explorar a arquitetura colonial da cidade e encontrar a fascinante fauna da região. Os turistas poderão conhecer melhor a rica cultura indígena, degustar os sabores locais e criar memórias inesquecíveis nesse destino autêntico”, complementa.

Grupo internacional

Com cerca de 120 hotéis em mais de 25 países e territórios, o Tribute Portfolio atrai viajantes que buscam experiências únicas e independentes e uma forte conexão com as comunidades locais.

De resorts boutique, como o Ermita (Cartagena, Colômbia), a refúgios urbanos como o Bellyard (Atlanta, EUA) e o Hotel Riomar (Ibiza, Espanha), cada propriedade da marca abraça seu caráter distintivo, apresentando perspectivas novas e vibrantes a seus hóspedes.

Honrando a história, a cultura e as tradições do Amazonas, a propriedade faz um retorno triunfante ao coração da floresta amazônica como parte do Tribute Portfolio.

*Com informações da assessoria