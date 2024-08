‘Bazar da Rayana’ contará com itens a partir de R$1,99 na Zona Leste de Manaus

O ‘Bazar da Rayana’ realizará uma nova edição, neste sábado (31), no Super Nova Era, situada na avenida Autaz Mirim, 8900, Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Produtos a partir de R$ 1,99 serão ofertados.

O evento contará com 50 empreendedores, expondo produtos, como roupas masculinas, femininas e infantis, brinquedos, acessórios, sapatos, entre outros. O bazar ocorrerá das 7h às 16h.

A gerente de Marketing do Super Nova Era, Viviane Cavalcante, ressalta que a rede abre as portas para receber os empreendedores, fomentando e contribuindo com a economia do estado.

“É também uma chance do público comprar itens com preços acessíveis, a partir de R$1,99”, disse.

