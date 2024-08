Projeto educacional conecta executivos da região Norte

A Sapiens Educação Executiva, instituição conveniada à Fundação Getulio Vargas (FGV), lançou um novo projeto educacional chamado Conecta Norte FGV. O programa busca integrar empresas e executivos da região Norte do Brasil, promovendo uma plataforma de aprendizado colaborativo e aulas síncronas.

O objetivo é aproximar ainda mais os profissionais locais, criando uma rede de troca de conhecimentos e experiências que abordam os desafios específicos da Amazônia Ocidental.

O Conecta Norte busca promover discussões sobre questões como a formação de pessoas, arranjos produtivos locais, e logística.

“Queremos conectar Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima, para encontrar soluções para problemas que muitas vezes são comuns na região”, afirmou diretor geral do Grupo Sapiens, Augusto Pellucio.

O programa permite uma troca de experiências e conhecimentos entre empresas do mesmo setor, promovendo um ambiente de aprendizado colaborativo.

Além de fortalecer as conexões locais, a Sapiens Educação Executiva também utiliza uma abordagem que aproxima os empresários e executivos do Norte aos mercados mais desenvolvidos do Sudeste.

Segundo Pellucio, a parceria com a FGV facilita o acesso não apenas a profissionais e professores de renome nacional, mas também à rede de ex-alunos e oportunidades de negócios em outras regiões do Brasil.

“Essa parceria nos permite criar cursos In Company e expandir as fronteiras do conhecimento, conectando nossos alunos e empresas locais a um network mais amplo”, explicou.

Nova sede

A recente inauguração da nova sede da FGV em Manaus representa um passo importante para o Grupo Sapiens. Mais do que um novo espaço físico, a sede representa uma nova abordagem educacional, focada em proximidade e inovação.

“Estamos trazendo uma infraestrutura de ponta e uma metodologia de ensino mais híbrida, combinando aulas presenciais e online para atender às necessidades de formação dos profissionais de hoje”, destacou Pellucio.

O grupo educacional busca promover uma educação que não se limita à sala de aula, mas que também se estende ao ambiente corporativo e ao mercado.

“Queremos estar mais próximos das empresas, levar cursos diretamente a elas e facilitar a troca de experiências entre profissionais do mesmo setor”, acrescentou Pellucio.

*Com informações da assessoria